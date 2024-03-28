Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Авдіївському напрямку протягом доби було відбито атаку російських окупантів в районі Семенівки, а на Бахмутському - 11 атак в районах чотирьох населених пунктів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень. Ворог завдав чотири ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Бобилівка Сумської області.

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"На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Борова Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів", - ідеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку українськими воїнами було відбито чотири атаки загарбників в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ямполівка Донецької області, а від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

"На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення", - повідомили у Генштабі.

Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка, Залізне, Андріївка та Диліївка Донецької області, а під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку в районі населеного пункту Семенівка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів", - розповіли у Генштабі.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине, Уманське та Бердичі Донецької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ", - повідомили військові.

Російські загарбники також завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Антонівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем на цьому напрямку опинилися понад 10 населених пунктів.

"На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, вісім разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області", - йдеться у зведенні.

Артилерійських та мінометних обстрілів на цьому напрямку зазнали близько 10 населених пунктів. На Херсонському напрямку протягом доби ворогом було здійснено одну атаку позицій українських військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету", - зауважили у Генштабі.

Крім того, підрозділами ракетних військ було завдано ураження по чотирьох пунктах управління, чотирьох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та складу боєприпасів російських окупантів.

Ситуація на фронті - останні новини

Росія намагається прорватися в нове село біля Авдіївки. Як повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, російські загарбники намагаються прорватися до Семенівки, розташованої на захід від Авдіївки, але наразі їм це не вдається.

За його словами, ситуація на Авдіївському напрямку продовжує бути складною. Насамперед складною вона залишається за рахунок того, що у росіян залишається можливість проводити заміну на новіші і свіжіші підрозділи.

Водночас Силам оборони України вдалося змусити окупантів втратити наступальний потенціал.

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