Порятунок бійця з поля бою проводили під обстрілами.

Українські десантники з 79-ї ОДШбр евакуювали пораненого побратима з поля бою у зруйнованій росіянами Марʼїнці Донецької області.

Участь у операції, відео якої зʼявилося в соцмережах, взяли декілька українських захисників. Порятунок бійця з поля бою проводили під обстрілами.

На кадрах видно, що вцілилих будівель там не залишилося. Замість дерев – обламані гілки. Колись сповнене життям місто перетворилося на руїни.

Відео дня

Бої за Марʼїнку

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що за Марʼїнку тривають запеклі бої. Ворог намагається просуватися, проте українські воїни не дають окупантам такої можливості.

7 квітня 2023 року поблизу Марʼїнки збили російський літак. Українські військові знищили ворожий штурмовик Су-25.

Вас також можуть зацікавити новини: