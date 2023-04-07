Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Поблизу Мар'їнки у Донецькій області Сили оборони знищили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Гарна новина. В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії на фронті за минулу добу, 6 квітня

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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Також українські захисники знищили три БПЛА різних типів ("Орлан-10", Supercam та "Ланцет-3"), а також три коригованих авіаційних бомби.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

З початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, українські військові знищили вже 306 літаків та 292 гелікоптери російських окупантів.

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