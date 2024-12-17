Північнокорейські найманці у лавах російської армії вже зазнали великих втрат.

Російські військові за підтримки солдатів з Північної Кореї третю добу поспіль проводять інтенсивні наступальні дії у Курській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сказав під час відеозвернення до учасників засідання Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбувалося у Львові.

"Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні на території Курської області. Активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат. Українські захисники стійко тримають оборону, знищують особовий склад і техніку ворога, за що я вдячний солдатам, сержантам і офіцерам", - наголосив Сирський.

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Головнокомандувач додав, що у цих умовах усе українське суспільство має згуртуватися довкола підтримки ЗСУ.

Крім того, за його словами, на півночі України агресор продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській і Чернігівській областях, здійснює збройні провокації, веде диверсійно-розвідувальну діяльність.

Бої у Курській області - що відомо

Раніше УНІАН писав, що, за різними припущеннями, росіяни бажають вибити українські сили з Курщини до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.

Сили оборони України в серпні розпочали Курську операцію.

На початку вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України контролюють на Курщині територію площею понад 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів.

Водночас, на середину грудня стало відомо, що Україна під натиском російських військ уже втратила майже половину захоплених територій у Курській області.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області держави-агресора Росії підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат - йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.

Видання Forbes повідомляло, що корпус військових КНДР, які воюють проти України пліч-о-пліч з російськими солдатами, міг втратити 4% своєї чисельності в одній битві на території Курської області.

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