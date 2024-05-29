За словами Калашніков, ворог посилив артилерійські й мінометні обстріли біля Часового Яру.

Біля Часового Яру російські окупанти посилили штурми з застосуванням механізованої складової, застосовуючи танки й ББМ. Про це розповів начальник пресслужби 26-ї артилерької бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Росіяни не змогли перейти канал. Вони намагаються це зробити, але ми їх зупиняємо. Якщо ворог проривається, то він знищується. Треба зазначити, що ворог посилив штурми саме з механізованою складовою. Якщо раніше росіяни берегли техніку, то сьогодні вони намагаються невеличкими броньованими з'єднаннями з піхотою десь прорвати нашу оборону. Тобто застосовуються танки й бойові броньовані машини", - сказав він в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, ворог посилив артилерійські й мінометні обстріли біля Часового Яру.

Відео дня

"На Часово Ярському відтінку фронту ситуація щодо інтенсивності обстрілів з боку росіян посилилася", - додав Калашніков.

Війна в Україні - ситуація на фронті

На Харківському напрямку від початку доби Збройні сили України відбивали дві атаки російських окупантів в районі села Липці. Всього відбулося 28 бойових зіткнень.

На південному фронті, зокрема, у районі населеного пункту Кринки, на лівобережній Херсонщині, та на Оріховському напрямку, спостерігається певне загострення через активізацію російських загарбників. Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

Вас також можуть зацікавити новини: