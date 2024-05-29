Ситуація у зоні відповідальності Сил оборони півдня достатньо складна.

На південному фронті, зокрема, у районі населеного пункту Кринки, на лівобережній Херсонщині, та на Оріховському напрямку, спостерігається певне загострення через активізацію російських загарбників.

Про це в ефірі телеканалу Прямий розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук. "Вчора можна було спостерігати загострення чергове. Збільшено кількість штурмів. Це було й Старомайорське, й Роботине, й Кринки. У районі Кринків було 11 спроб штурмів. Вони були безуспішні, попри те, що Сальдо (гауляйтер окупованої частини Херсонщини – УНІАН) вже все відвоював, але робота у нього така – ротом відвойовувати лівий берег...", - сказав Плетенчук.

Водночас він сказав, що ситуація у зоні відповідальності Сил оборони півдня достатньо складна.

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"Тому, що кілька днів інтенсивність була знижена, а вчора вони (окупанти – УНІАН) знов, умовно кажучи, свіжими силами почали... Проте активності на островах ми зараз не спостерігаємо. Та я не можу сказати, що вони отримали якісь надбання та захопили нові позиції", - додав Плетенчук.

Загалом, за даними Сил оборони півдня, вчора, крім 11-ти штурмів у районі Кринків на Херсонщині, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 7 штурмів, з них 6 - в районі Старомайорського та один - в районі Роботиного.

Ворог втратив 34 одиниці озброєння та військової техніки – танк, 9 гармат, 11 одиниць автобронетехніки, 6 човнів тощо. Знищено 5 спостережних пунктів, польовий пункт боєпостачання та командний пункт.

"У зоні відповідальності втрати ворога склали 143 особи, з них 51 - безповоротні. Бачите, вони повернулися до звичайної пропорції – один до трьох, тобто третина – загиблі", - констатував речник.

Війна в Україні: новини

28 травня начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук розповів, що на Придніпровському (Херсонщина) та Оріховському напрямках фіксується сотні прольотів російських БПЛА. Також Плетенчук розповів, що на півдні ворог активізувався при штурмах Кринків Херсонської області та на Оріхівському напрямку. Загалом 27 травня було 20 штурмів, ворог втратив 216 солдатів, з яких 101 — загиблими. Речник казав, що останнім часом безповоротні втрати ворога складають половину від загальної кількості, а раніше була третина.

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