За словами бійця Сергія Волкова, РФ зменшила кількість використання КАБів під Авдіївкою.

Російські війська продовжують проводити штурмові дії на Авдіївському напрямку. Про це повідомив в ефірі телемарафону військовослужбовець 110-ї ОМБР Сергій Волков.

"Ситуація динамічна, з моменту відходу від наших рубежів у Авдіївці, ворог не став закріплюватися та заспокоюватися. Їхня основна задача – це просунутися далі, в бік Покровська. Для того, щоб виконати задачі із захоплення Донецької області. Якщо на початку їм вдавалося на марші рухатися, то зараз вони вперлися в потужні лінії. Десь вони намагаються по флангам піти, півсела взяти. Потім ми їх вибиваємо і вони відкатуються назад", – пояснив Волков.

На запитання, яку тактику використовує ворог на цьому напрямку, військовий відповів: "Спершу це масивний артобстріл, а потім вже піхота розширює сіру зону, десь закріплюється і намагається утримати наші контратаки. Зазвичай це піхотні малі групи, їх висаджують за 5 км від лінії і вони пішки рухаються".

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За його словами, РФ також почали менше використовувати керовані авіабомби проти позицій Сил оборони України на Авдіївському напрямку.

"Вони вибирають собі напрямок, туди й застосовує велику кількість КАБів, на нашому напрямку їх стало менше. КАБ не є точним і як правило, вони на позиції рідко залітають. Але це дуже потужна зброя. Навіть якщо дуже глибоко закопана навіть металева чи бетонна конструкція, все одно, вона буде деформована. Звісно, вона може захистити, але другого прильоту вона може й не витримати. Але КАБи бувають різної ваги, все залежить від того, який КАБ", – зазначив Волков.

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Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що найскладнішою ситуація залишається на Бахмутському напрямку. Ворог намагається просунутися в бік Часового Яру, але населений пункт залишається під контролем Сил оборони України.

В ніч на 6 квітня в районі населеного пункту Азов Ростовської області підірвали трубопровід. За інформацією від ГУР, завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

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