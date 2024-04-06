Найбільш жорсткі бої тривають в трьох районах.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив, де на українському фронті складна ситуація та виокремив три райони, в яких тривають найзапекліші бої з окупантами.

Про це генерал висловився зранку 6 квітня у Telegram. "Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною", - констатував він.

Наразі Росія веде наступ вдень і вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки. Її мета не змінилася - ворог хоче вийти на адмінкордон Донецької області, уточнив Сирський.

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"На окремих напрямках намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону", - пояснив він.

Особливо складно ЗСУ на Бахмутському напрямку. Йдеться про райони східніше Часового Яру та Кліщіївки. Також важка ситуація на Авдіївському напрямку в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського і на Новопавлівському напрямку - в районі Новомихайлівки.

"Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ", - акцентував Сирський.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ сказав, що Часів Яр станом на 6 квітня - під контролем України. Таким чином військовий заперечив брехню про успіх, який напередодні рекламували ресурси РФ щодо операцій у Часовому Яру.

Що казала Росія про Часів Яр

Напередодні радник Пушиліна в "ДНР" Ян Гагін заявив, що окупанти прорвалися на відстань близько пів кілометра до Часового Яру. За словами ставленика Кремля, військові РФ фактично зайшли у передмістя. Цю інформацію у той же день спростував речник Східного командування Збройних сил Андрій Задубінний. Він акцентував, що росіян там не має, і що не слід вірити подібній брехні ворога.

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