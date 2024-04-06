Через це відвантаження нафтопродуктів призупинено.

В ніч на 6 квітня в районі населеного пункту Азов Ростовської області підірвали трубопровід, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту".

Як повідомляє Головне управлення розвідки Міноборони України, завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

"Об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України", - наголосили у ГУР.

Полювання на російські "нафтові" об'єкти

Україна протягом місяців атакує російські нафтопереробні заводи. Голова СБУ Василь Малюк зазначав, що влучанням українських дронів по російських НПЗ видобуток і перероблення нафти в РФ вдалося скоротити на 12%.

В ISW зазначали, що нещодавня атака українських безпілотників по нафтопереробному заводу в Республіці Татарстан свідчить про перелам у стратегії України в нанесенні ударів по об'єктах у глибокому тилу Росії.

Британська розвідка переконана, що росія навряд чи зможе захистити всі свої нафтопереробні заводи від атак українських дронів. Ці удари спричиняють фінансові втрати для Росії і впливають на внутрішній ринок палива. Капітальний ремонт на об'єктах може зайняти певний час, що затягнеться через антиросійські санкції.

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