Наразі задача окупантів - добратися до якоїсь точки, аби закріпитися.

Російські окупанти створюють спроби просування на Авдіївському напрямку, наразі ворог проявляє активність малих груп, з 4-5 людей. Про це заявив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телеканалу "Еспресо".

Зокрема, за його словами, задача окупантів - добратися до якоїсь точки, чи то підвал, чи будь-яке інше приміщення, і там закріпитися.

"Таке завдання їм ставить командування РФ. Так вони хочуть просунутись і досягти якихось цілей", - повідомив Цехоцький.

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Також він зазначив, що українські захисники постійно виявляють спроби окупантів просунутись та знищують їх.

"Нещодавно в районі Первомайського йшла ворожа група. Двох ми вже задвухсотили, за іншими поки що полюємо" - сказав офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

При цьому, Цехоцький підкреслив, що ситуація напружена всюди, адже ворог зараз деморалізує суспільство, створюючи постійні обстріли населених пунктів.

"Також постійно прилітає С-300. По наших позиціях ворог вдаряє КАБами. Росіяни, мабуть сподіваються, що це нас якось деморалізує і ми відступимо. Але нічого такого не відбувається. ЗСУ знають свою задачу. Ми укріплюємо рубежі оборони, вдень і вночі ця робота проводиться. Також ми створюємо різні "сюрпризи" для ворога, в тому числі й дистанційне мінування", - додав він.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-офіцер 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Анастасія Блищик розповіла про нову тактику росіян на Авдіївському напрямку. За її словами, туди після відновлення повернулись розгромлені восени минулого року російські підрозділи, і ворог знову почав штурмувати великими групами, виїжджаючи технікою прямо на передній край. Також вона зазначала, що в зоні відповідальності бригади ситуація стабільно напружена і ворог продовжує цілодобові штурми.

За даними Генштабу ЗСУ, наразі росіяни намагаються прорватись на одному з напрямків. Загалом на фронті минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Ворог завдав 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками було відбито 13 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де окупанти, також за підтримки авіації, намагалися вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

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