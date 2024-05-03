Ворог тисне великою кількістю резервів особового складу та інтенсивно використовує армійську авіацію.

Після невдалих штурмів міста Часів Яр Донецької області, росіяни намагалися "охопити" українські позиції з населених пунктів Іванівське і Богданівка. Проте така тактика не завершилась для противника бажаним результатом.

Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко. Він наголосив, що ворог тисне, підтягнувши велику кількість резервів особового складу безпосередньо до лінії зіткнення, а також широко застосовує свій "ключ" – армійську авіацію.

"Противник, зазнавши краху в лобових атаках на місто Часів Яр, почав проводити тактику охоплення наших позицій безпосередньо з населеного пункту Іванівське і Богданівка. В них це не вийшло. Сили оборони зараз дуже міцно тримають свої позиції", – акцентував він. Відео дня

Ворог продовжує тиснути, намагаючись скористатися перевагою в кількості особового складу та техніки. Навколо Часового Яру зосереджені добре оснащені російські підрозділи десантно-штурмових військ та "штурмове м’ясо" окупантів.

"На Часовоярському напрямку стоять підрозділи десантно-штурмових військ – це одні з найбільш підготовлених і укомплектованих підрозділів сил РФ. Безпосередньо на лінії оборони бригади "Рубіж" є підрозділи "Шторм-Z", "Шторм V". Я припускаю, що такі підрозділи присутні і на Часовоярському напрямку. Це основне "штурмове м’ясо" противника, з колишніх ув’язнених, яких завербували до лав до збройних сил РФ", – зазначив Кожубенко.

Російські окупанти мають велику кількість резервів особового складу, яку вже підтягнули до лінії зіткнення.

"У них зараз відзначається така тактика. Якщо один підрозділ поніс втрати, то вони не "стирають" його до кінця, а виводять в тилові зони, замінюючи на свіжі підрозділи", – додав він .

Також росіяни зрозуміли, що армійська авіація – це "їхній ключ", тому на Часовоярському напрямку, а також безпосередньо на всьому Бахмутському напрямкузастосовують тактику, як у місті Авдіївка, яку ворог вважає "дуже дієвою".

"Це знищення наших позицій за допомогою армійської авіації, ФАБів, КАБів. В переважній більшості це ФАБ-1000 та ФАБ-1500. Також є відео з деяких окремих напрямків фронту із застосуванням ФАБ-3000. Авіаційні бомби стирають усе, не залишаючи "каменя на камені" від найбільш укріплених позицій. Тому армійська авіація для противника – це їхній ключ, який вони вже широко застосовують, бо розуміють, що він працює", – підкреслив Кожубенко.

Крім того, росіяни використовують перевагу в артилерії та у вигляді FPV-дронів. Проте українські захисники компенсують диспропорцію по снарядах майстерним застосуванням дронів, тримають позиції та знищують сили противника.

"Безпосередньо сьогодні на лінії оборони бригади "Рубіж", разом з нашою артилерією, FPV-дронами і дронами-розвідниками було зупинено штурм противника. Знищена бронетехніка, в тому числі, танки, і жива сила. FPV-дрони є дуже ефективними у факторі знищення будь-яких укріпрайонів противника, до яких вони долітають. Це керований міні-авіаційний снаряд, яким вправний оператор може знищити все, що буде в укритті ворога, та його техніку" – зазначив він.

Кожубенко резюмував, що українським силам вдається тримати позиції завдяки професійним якостям військовослужбовців та їхніх командирів, злагодженій роботі всіх комплексів артилерії та піхоти.

"Сама наша піхота – люди, зроблені зі сталі, які тримають і відбивають атаки", – наголосив він.

Війна в Україні: ситуація на фронті

У вечірньому зведенні 2 травня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом доби на фронті було зафіксовано 106 бойових зіткнень з противником. Також ворог завдав двох ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону розповів, що на Бахмутському напрямку російські окупанти намагаються повернути під свій контроль деякі населені пункти і захопити нові. За його словами, ворог продовжує знищувати місто Часів Яр та навколишні населені пункти авіацією та артилерією, а також веде боротьбу за територію навколо Часового Яру, щоб вийти на інші населені пункти, які розташовані поблизу – Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ і Краматорськ.

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