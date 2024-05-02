Йдеться про конкретне село на Куп'янському напрямку.

Ворог намагається захопити стратегічну ініціативу і прорвати лінію фронту, ситуація "гаряча" на Бахмутському, Авдіївському на Новопавлівському напрямках.

Про це сказав речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. За його словами:

"Обстановка відносно загострилась, тривають важкі бої, але вона контрольована Силами оборони. Ворог намагається захопити стратегічну ініціативу і прорвати лінію фронту". Відео дня

Волошин стверджує, що окупанти створили певну перевагу в силах та засобах на окремих напрямках. "Активно противник атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках він мав певні якісь стратегічні успіхи. Російська армія продовжує штурмувати українські позиції, використовуючи всі види озброєння, в тому числі авіацію. Мета окупантів - вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - сказав речник.

Водночас на Бахмутському напрямку ворог намагається повернути під свій контроль деякі населені пункти і захопити нові, уточнив Волошин. Він додав, що противник продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти як авіацією, так і артилерією, а також веде боротьбу за територію навколо Часового Яру, щоб вийти на інші населені пункти, які поблизу - Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ і Краматорськ.

Волошин повідомив, що найбільше ворожих штурмів на Часоярівському напрямку (неподалік Білогорівки) - від 10 до 15. "Там ворог завершує перегрупування, а також проводить активний артилерійський вплив на околиці Часового Яру. За минулу добу було зафіксовано 100 мінометних та артилерійських обстрілів. Зараз триває активна боротьба за контроль саме логістичних маршрутів", - наголосив він.

Речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що на Куп'янському напрямку основні зусилля ворог зосереджує біля Стельмахівки та Берестового.

"На цьому напрямку фіксується певна активність ворожої армії. Туди окупанти підтягують особовий склад та техніку. Завдають артилерійських та мінометних ударів по населених пунктах неподалік від лінії зіткнення, проводять авіарозвідку. Це свідчить про те, що ворог не полишив наміри по захопленню сіл навколо Куп’янська, однак наші захисники роблять все можливе, щоб ворогу не вдалося покращити своє тактичне положення. Водночас Сили оборони покращили своє тактичне положення в районі Синьківки", - розповів Волошин.

Він зазначив, що на Лиманському напрямку ворог атакував в районах населених пунктів Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Терни Донецької області. За його словами: "Окупанти намагаються витіснити Сили оборони за річку Чорний Жеребець. В них успіху немає. Силам оборони вдалося покращити своє тактичне положення в районі Серебрянського лісництва".

Війна з Росією - як розгортаються бої станом на початку травня

За даними Генштабу ЗСУ, 1 травня на фронті в Україні відбулося 121 бойове зіткнення. На Авдіївському напрямку за минулу добу зафіксовано до 40 атак, гаряче також було на Бахмутському, Новопавлівському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

Відомство уточнило, що ворог вчора завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Водночас протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника.

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