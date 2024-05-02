Руйнування підкреслює тактику випаленої землі, яку Росія застосовувала протягом понад двох років війни.

Місто Часів Яр, яке місяцями штурмують і обстрілюють окупаційні війська, сьогодні нагадує руїни окупованих Бахмута й Авдіївки.

Видання Associated Press опублікувало кадри нового запису з безпілотника. На них видно масштабні руйнування в Часовому Ярі, де немає майже жодної цілої будівлі, а будинки й муніципальні установи обвуглені. Через дії РФ місто, у якому колись проживало 12 000 людей, стало практично безлюдне.

"Стратегічно важливе місто протягом кількох місяців зазнавало атаки російських військ. Його захоплення дасть Росії контроль над вершиною пагорба, з якої вона зможе атакувати інші міста, що складають опору східної оборони України", – зазначають у виданні.

На відео можна побачити, що ряди багатоповерхівок у Часовому Яру почорніли від вибухів. Золотий купол церкви залишився недоторканим, але сама будівля сильно пошкоджена.

"Руйнування підкреслює тактику випаленої землі, яку Росія застосовувала протягом понад двох років війни, оскільки її війська вбили й вигнали тисячі мирних жителів", – вказується у повідомленні.

Бої за Часів Яр

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітика та співзасновника DeepState Романа Погорілого, українському війську вдалося стабілізували ситуацію в районі Часового Яру, однак обстановка може змінитися.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що обстановка довкола міста Часів Яр складна, але контрольована.

Також він розповідав, що російські окупанти, щоб взяти Часів Яр "у лещата", намагаються обійти місто околицями, а також ведуть активний вогонь з артилерії та мінометів.

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