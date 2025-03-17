Він зауважив, що до них у підрозділ добровольців приходить все менше.

В Україні добровольців, які готові йти служити у військо, стає дедалі менше. А повільні темпи мобілізації пов'язані з провалом інформаційної політики.

Таку думку висловив "азовець" Андрій Кориневич з позивним "Корінь" в інтерв'ю Суспільному. За його плечима - майже 10-річна служба у "Азові", до якого він долучився ще студентом на початку АТО. Повномасштабне вторгнення РФ застало військового в Маріуполі. Там і потрапив у російський полон, а після звільнення повернувся на службу до "Азова". Упродовж останнього року боєць шукає в Івано-Франківській області вмотивованих чоловіків, які готові стати на захист України.

Військовий розповів, що до них у підрозділ приходять добровольці, тому що там їх навчають, але з кожним днем їх стає все менше. "Мобілізація потрібна, нам потрібні люди у війську, бо, на превеликий жаль, солдати гинуть, війна не зупиняється. У нас люди готові виїжджати, тонути в Тисі замість того, щоб захищати свою Батьківщину", - висловився Кориневич.

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Військовий вважає, що однією з основних причин цього є провал інформаційної політики.

"Наша велика проблема з 2014 року - це провал пропаганди. В нас немає правильних мотиваційних роликів, мотиваційних фільмів. Ми над цим працюємо? Так, працюємо, але недостатньо. Люди готові зупиняти голими руками військових з ТЦК, ніж іти боронити країну", - сказав "Корінь".

Мобілізація в Україні

13 березня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволить вийти з тіні тим громадянам, які вчасно не оновили дані для військового обліку.

Нагадаємо, що до 16 липня 2024 рокувійськовозобовʼязані українці від 18 до 60 років повинні були оновити облікові дані та отримати QR-код за яким проводиться ідентифікація особи. Близько 10-15% військовозобов'язаних все ще це не зробили, в тому числі ті, хто перебуває за кордоном чи має обмежену придатність.

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