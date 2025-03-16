'Хто вірить Путіну?': українці не сподіваються на перемир'я та готові боротись, - The Times

Видання наголошує, що Росія висуває вимоги, на які більшість українців не погодяться ніколи.

Українці готуються боротися далі, попри заяви політиків щодо ймовірного перемир'я. Якби уряд Володимира Зеленського відмовився від суверенітету заради забезпечення миру, відчуття зради в Україні було б глибоким, пише The Times.

Українець Павло у тренувальному таборі під Києвом з 3-ю окремою десантно-штурмовою бригадою поділився, що не сподівається на швидке завершення війни.

"Ми воюємо з Росією сотні років", - сказав він і розсміявся. З його бороди й рук сипалась бруд. Він називає росіян божевільними і вважає, що конфлікт почався не у 2022 році, а в 2014-му, коли Росія захопила Крим та частину Східної України.

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"Мені 24 роки, але я почуваюся набагато, набагато старше", - сказав він. "Я готувався до цієї війни з 12 років". Він сподівається бути на фронті до кінця року.

Разом із групою Павло заплатив близько 14 тисяч гривень за чотириденний тренувальний табір. Усі добровольці прагнули бути готовими до передової.

"Скільки з вас тримали таку зброю?" - запитав інструктор, коли група чистила автомати Калашникова. Кожна рука піднялася. "Пам’ятайте, це не та зброя. Ви - зброя".

Росія висуває вимоги, на які більшість українців не погодяться: демілітаризація, припинення військової допомоги Заходу та гарантії, що Україна не вступить до НАТО.

"Українці готові протистояти білоруській моделі російського контролю над урядом у Києві будь-якою ціною", - сказала професорка Оксфордського університету Яніна Ділл. "Українці не бажають прийняти стратегію, яка підвищує ймовірність російського політичного контролю, навіть якщо це рятує життя або зменшує ризик ядерної війни".

Водночас вони готові нести витрати, пов'язані з опором російській агресії.

В таборі добровольці намагалися атакувати фальшиву російську позицію. Вибухи й димова завіса на мить перетворили ліс на зону бойових дій. "Студент" стояв позаду, уважно спостерігаючи.

Він двічі оголошувався клінічно мертвим після поранення, але вижив. "Студент" каже:

"Я можу сказати вам лише одне. Ця війна не припиниться скоро".

Олексій, шахтар із Тернівки, жив менше ніж за 50 км від російських позицій. "Це наша реальність. Якщо ви живете в Україні, ви повинні бути готові воювати, як в Ізраїлі ЦАХАЛ. Я готовий битися", - каже він.

Добровольці не вірять, що Сполучені Штати та Росія можуть нав'язати мир Україні. Вони пережили терор російської окупації на сході, зокрема викрадення і катування.

"Хто вірить Путіну? Відповідь на це питання очевидна", - сказав один з добровольців.

Тарас Чмут, голова благодійної організації "Повернись живим", сказав: "Ми не програємо цю війну через геніальність ворога. Ми програємо, лише якщо будемо слабкими".

У п’ятницю ввечері на Хрещатику зібралалась молодь з правих угруповань. Молодь, яка раніше виглядала як хулігани, тепер вивглядає героїчною.

"Вони - наше майбутнє", - сказала медсестра Надя, чий чоловік у 2023 році потрапив у полон. "Ми не хочемо миру. Ми хочемо бути вільними".

Роман, 18-річний студент, вважав припинення вогню "неможливим": "Настане день, коли мені доведеться взяти гвинтівку і захищати свою батьківщину".

Перемирʼя в Україні: ви могли це пропустити

Плани щодо укладення мирної угоди про припинення вогню в Україні переходять в "оперативну фазу", заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, підхід правителя РФ Володимира Путіна "так, але" до пропонованого припинення вогню недостатньо хороший.

Раніше підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін акцентував, що військові не розуміють, як можна забезпечити перемирʼя. Він додав, що не памʼятає, щоб під час АТО/ООС був хоч один день, коли зовсім не було порушень з боку РФ.

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