Один з поранених - "важкий", він в операційній.

Російські окупанти вдарили по Кривому Рогу, наразі відомо вже про трьох поранених унаслідок атаки.Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він заявив, що у місті лунають вибухи, відбувається "шахедна" атака. "Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул.

Пізніше він додав, що розгортається Штаб допомоги постраждалим від удару. "Будівельні матеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста", - зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу.

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Вілкул також повідомив, що унаслідок атаки росіян є поранені: "На зараз троє поранених. Один з них "важкий", вже в операційній".

Водночас очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зауважив: "Ворог спрямував на Дніпропетровщину БпЛА. Оборонці неба знищили 2 з них. Про це повідомляють у ПвК".

За його словами, унаслідок влучання у Кривому Розі виникла пожежа. "Поранені три людини. Чоловік 52 років - "важкий". 44-річна жінка та 54-річний чоловік отримали допомогу на місці. Їхній стан задовільний. Інформація щодо наслідків уточнюється", - написав Лисак.

Оновлення 11:45. Згодом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок атаки було пошкоджено п’ять автомобілів.

"Рятувальники ДСНС ліквідували займання будівлі, яке виникло після обстрілу", - йдеться у повідомленні.

РФ уперше за довгий час вдарила по Львову - подробиці

Як повідомляв УНІАН, 29 червня під час нічного масованого удару російських окупантів по Україні вперше за довгий час була атакована і Львівська область.

Її атакували ворожі бойові безпілотники та крилаті ракети. Метою ворога була критична інфраструктура Львівщини. Через обстріли в частині Дрогобича зникла електроенергія.

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