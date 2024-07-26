Є влучання: стали відомі наслідки нічної атаки дронів на Україну

Наразі відомо про влучання, а також одного пораненого.

Сили оборони України цієї ночі збили 20 російських ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram. Зокрема, у ніч на 26 липня противник вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області по Донеччині та ударними БпЛА типу "Shahed" із напрямків: мис Чауда – Крим та Курськ.

"Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 22 "шахедів". 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях", - повідомив Олещук.

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Він додав, що відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.

Як повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, відбулася атака російських "шахедів" по Ніжину. "Влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу", - повідомив Чаус.

Крім того, як повідомляє Житомирська обласна військова адміністрація, цієї ночі область піддалася масованій атаці "шахедів". "Уламками БПЛА пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та енергетики. Здійснюється ліквідація наслідків та оцінка завданих збитків. Жертв серед цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюють в "Укренерго", вночі російські безпілотники завдали ударів по енергооб'єктам в Житомирській та Чернігівській областях. Так, на Житомирщині знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах. Водночас, на ранок енергоживлення багатьох споживачів відновлено. Тривають ремонтні роботи.

Втрати Росії в Україні

Сили оборони України за добу знешкодили 950 російських загарбників. Також уражено 36 артилерійських систем, 11 бойових броньованих машин та 7 танків. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2024 року орієнтовно склали близько 572 тис. 300 чоловік особового складу.

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