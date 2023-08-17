Минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень, ворог не мав успіху.

Російські окупанти наступали на Харківщині, Донеччині, але Сили оборони стримували їх. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Привілля, Міньківки та Білої Гори Донецької області.

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші воїни стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку, Сили оборони не дають окупантам успішно атакувати в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області.

Окупанти не перестають обстрілювати з авіації та артилерії не тільки українські позиції, але й населені пункти.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 серпня, було офіційно повідомлено про звільнення Урожайного.

За даними американського Інституту вивчення війни є також успіхи в Сил оборони в районі Роботиного в західній частині Запорізької області.

Вчора ЗСУ продовжували наступати на трьох ділянках фронту та просунулися у західній частині Запорізької області та на кордоні Донецької та Запорізької області.

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