В Одесі та Одеській області через тривалу комендантську годину обмежать доступ до вокзалів.
Як повідомили в прес-служби "Укрзалізниці", у зв'язку з тим, що в регіоні оголошено комендантську годину з 21:00 суботи, 9 квітня, до 6:00 понеділка, 11 квітня, може бути змінено графік руху пасажирських поїздів.
На період дії зазначених обмежень вхід на залізничні вокзали Одеси та області, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал завчасно, до початку комендантської години.
Вихід з вокзалів можуть обмежити поліцейські з метою безпеки.
Комендантська година в Одесі:
В Одеській області вводять майже на дві доби вводять комендантську годину. Обмеження діятимуть з 21:00 суботи, 9 квітня, до 6:00 понеділка, 11 квітня.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
Вас також можуть зацікавити новини:
У Чорноморську Одеської області пролунав вибух
Українські війська відбили 7 ворожих атак на Донбасі
Пентагон підтвердив, що саме Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську