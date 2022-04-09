Вихід з вокзалів можуть обмежити поліцейські з метою безпеки.

В Одесі та Одеській області через тривалу комендантську годину обмежать доступ до вокзалів.

Як повідомили в прес-служби "Укрзалізниці", у зв'язку з тим, що в регіоні оголошено комендантську годину з 21:00 суботи, 9 квітня, до 6:00 понеділка, 11 квітня, може бути змінено графік руху пасажирських поїздів.

На період дії зазначених обмежень вхід на залізничні вокзали Одеси та області, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал завчасно, до початку комендантської години.

Вихід з вокзалів можуть обмежити поліцейські з метою безпеки.

Комендантська година в Одесі:

В Одеській області вводять майже на дві доби вводять комендантську годину. Обмеження діятимуть з 21:00 суботи, 9 квітня, до 6:00 понеділка, 11 квітня.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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