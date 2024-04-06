Окупанти намагаються захопити Часів Яр.

Російські окупанти розпочали нову хвилю атак на Бахмутському напрямку. Найбільші зусилля противник зосередив в районі Часового Яру.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, 5 квітня загарбники просунулися на північний схід від Бахмута. Однак американські аналітики не мають підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі.

"Здається, російські війська активізували свої зусилля на захід від Бахмута, щоб захопити Часів Яр", - зазначають в ISW.

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Командир українського батальйону, який діє на Бахмутському напрямку, розповів, що росіяни розпочали нову хвилю наступів. За його словами, вороги концентрують свої зусилля в районі Часового Яру та продовжують штурм Іванівського в рамках зусиль щодо обходу позицій Сил оборони з флангу у Часовому Яру.

5 квітня позиційні бої продовжувалися в інших місцях на цій ділянці фронту. У Генштабі ЗСУ розповідали, що російські війська безуспішно атакували на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки та Зеленопілля.

Бої за Часів Яр - останні новини

Нещодавно Генштаб підтвердив, що на Бахмутському напрямку Росія намагається захопити Часів Яр.

Пропагандистські ЗМІ РФ поширювали інформацію, що армія РФ вже перебуває у передмісті Часового Яру. Речник Східного командування Збройних сил Андрій Задубінний наголосив, що за контроль над цим бахмутським містом тривають бої, росіян там немає.

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