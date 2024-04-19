Україна готує заходи у відповідь.

Країна-агресор не відмовилась від проведення масових ракетних атак по території України і наразі накопичує засоби ураження. Про це сказав представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На жаль, не доводиться говорити, що ворог відмовився від тактики масових ракетних ударів. Так, паузи є. Зрозуміло, вони пов’язані, зокрема, і з накопиченням. Неодноразово використовувалось ракетне озброєння буквально щойно виготовлене", - прокоментував він.

Юсов зауважив, що нині великі міста, які знаходяться в безпоесердній близькості до російського кордону, піддаються значно більш жорстоким обстрілам, тому що засоби ураження, які ворог може там застосовувати, - це більш широка номенклатура. По цих мирних населених пунктах України росіяни здійснюють не точні, точкові удари, а ведуть навмисний масований обстріл. Це воєєнні злочини.

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"Зрозуміло, що Україна потребує підсилення засобів протиповітряної, протиракетної оборони, про що говорить і воєнно-політичне керівництво. І готує заходи у відповідь", - резюмував представник ГУР.

Війна РФ проти України - останні новини

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували "падіння" ворожого бомбардувальника Ту-22М3 в Ставропільському краї РФ, сказавши, що "це вендетта" за удар Росії по Чернігову, Дніпру та іншим мирним містах України.

17 квітня росіяни вдарили ракетами по середмістю Чернігова. Повідомлялося, що є "приліт" в об’єкт соціальної інфраструктури. Згодом стало відомо, що пошкодження отримала й велика кількість багатоповерхівок, знищено десятки транспортних засобів, загинули 18 осіб, ще близько 80 постраждали.

Президент Володимир Зеленський заявив, що трагедії у Чернігові через росіян не трапилося б, якби українська держава мала достатню кількість систем протиповітряної оборони, і світ достатньо рішуче протидіяв терору РФ.

22 березня Росія вгатила по Україні 151 ціль за одну атаку. Тоді було зруйновано зокрема ДніпроГЕС. Загалом під прицілом ворога були різні енергооб'єкти по всій країні.

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