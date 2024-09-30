Аналітик кажуть також про просування окупантів біля ще трьох населених пунктів на сході країни.

Ворог окупував Невське та просунувся у Вугледарі й Торецьку, повідомляють аналітику проєкту DeepState.

Аналітик кажуть також про просування окупантів біля ще трьох населених пунктів на Донбасі. "Ворог окупував Невське та просунувся біля Новогродівки, Кругляківки, Водяного, у Вугледарі та Торецьку", - йдеться у коментарі DeepState.

Ситуація в районі Вугледару

Росіяни докладають великих зусиль на захопленні Вугледару. Наразі місто оточене з трьох боків. Учора DeepState інформував, що росіяни просуваються в східну частину міста. Вони хочуть закріпитися в багатоповерхівках на околицях Вугледару, туди вже проникає російська піхота. Також окупанти намагаються тиснути з правого флангу, однак з того боку ще не змогли добратися до міста.

Відео дня

На його взяття росіяни кинули додаткові ресурси у вигляді регулярних сил та спецпідрозділів. Заради захоплення Вугледару загарбники просто стирають його постійними обстрілами. За попередньою інформацією, дорога на Богоявленку взята під вогневий контроль. Тривають спроби просунутися зі сторони Водяного, зазначили аналітики.

Раніше Forbes писав, що 72 механізована бригада імені Чорних Запорожців, яка захищає Вугледар, нібито почала відходити з міста на більш захищені позиції. В самій бригаді спростували вихід з міста.

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