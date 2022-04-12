В Харкові російські окупанти зруйнували близько 2 тис.будинків і будівель, обстріли міста не припиняються.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі Всеукраїнського інформаційного марафону.
"Відучора набагато більше стало обстрілів, причому постійно - це житлові мікрорайони. На сьогодні зруйновано 1644 житлових багатоповерхових будинки. Всього близько 2000 будівель і споруд зруйновано російськими окупантами... обстріли практично не припиняються", - сказав він.
За словами Терехова, кількість жертв серед мирного населення збільшується, в тому числі продовжують гинути діти.
"Є жертви серед мирного населення, на жаль, серед жертв - діти. І одного хлопчика, який вчора потрапив під обстріли... Медики боролися за його життя, але рани були несумісні з життям...", - констатував міський голова Харкова.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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