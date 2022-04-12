Кількість жертв серед мирного населення збільшується.

В Харкові російські окупанти зруйнували близько 2 тис.будинків і будівель, обстріли міста не припиняються.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі Всеукраїнського інформаційного марафону.

"Відучора набагато більше стало обстрілів, причому постійно - це житлові мікрорайони. На сьогодні зруйновано 1644 житлових багатоповерхових будинки. Всього близько 2000 будівель і споруд зруйновано російськими окупантами... обстріли практично не припиняються", - сказав він.

За словами Терехова, кількість жертв серед мирного населення збільшується, в тому числі продовжують гинути діти.

"Є жертви серед мирного населення, на жаль, серед жертв - діти. І одного хлопчика, який вчора потрапив під обстріли... Медики боролися за його життя, але рани були несумісні з життям...", - констатував міський голова Харкова.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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