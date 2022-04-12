Епіцентр ураження отруйною речовиною був мінімальним, оскільки її розповсюдження ворогом відбулося на певній відстані від місця перебування людей.

У Маріуполі постраждалі від отруйної речовини невідомого походження перебувають у відносно задовільному стані.

Про це йдеться у повідомленні полку "Азов" у мікроблозі Twitter.

"Постраждалі внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в місті Маріуполь особи знаходяться у відносно задовільному стані. Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram, дещо ближче до розповсюдження отруйної речовини перебували військовослужбовці.

"Втім зараз обстежити місце подій повною мірою неможливо через ворожий вогонь, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, серед постраждалих цивільних найгірший стан - у літньої жінки.

"Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей", - сказано у повідомленні.

"Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії. Втім через перебування в повній блокаді їх токсикологічний аналіз неможливий. Водночас основним завданням є спостереження за станом особового складу та можливими наслідками від отруєння", - заявили у міськраді.

Як повідомляв УНІАН, у полку "Азов", бійці якого обороняють Маріуполь, увечері 11 квітня заявили, що російські війська використали проти українських військових та цивільних осіб у місті отруйну речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

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