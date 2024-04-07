Проте більшість аналітиків вважають, що це малоймовірний сценарій, адже у Росії недостатньо сил для такої операції.

Росія тренує в Сибіру додаткові дивізії, які може використати зокрема для спроби захопити Харків. Але перспективи такої операції виглядають сумнівними. Про це пише The Economist із посиланням на українське джерело, знайоме з даними розвідки.

"Росія зараз тренує шість дивізій (приблизно 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру. 3 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія мобілізує ще 300 тисяч у червні. Харків – один із кількох можливих напрямків майбутнього штурму", – йдеться у публікації.

Зазначається, що штурм Харкова видається не дуже вірогідним, але російська пропаганда активно обговорює такий сценарій. Тож це може бути просто інформаційною кампанією Кремля.

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До того ж росіяни вже зазнали вражаючої невдачі під час першої спроби захопити Харків у 2022 році, коли місто було набагато гірше захищене. Така операція вимагала б прориву української оборони та оточення міста, встановлення переваги в повітрі і подальших боїв в самому місті - на все це росіянам не вистачає потенціалу, пише Economist.

"Є велика ймовірність, що нічого з цього їм не вдасться", – заявив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

З цією думкою погоджується харківський бізнесмен Денис Ярославський, який зараз командує підрозділом розвідки спецпризначенців: "Їм не вдасться взяти Харків, але знищити — можливо. Ми б говорили про щось на зразок Алеппо".

Російські удари по Харкову: останні новини

Як писав УНІАН, росіяни вже понад два тижні завдають особливо систематичних ударів по Харкову. Лише протягом 7 квітня росіяни кілька разів атакували місто ракетами та авіабомбами.

За словами співрозмовників The Economist у військовому керівництві України, ймовірно росіяни хочуть перетворити Харків на "сіру зону", в який життя цивільних стане неможливим.

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