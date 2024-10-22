Також українські захисники знищили 8 ворожих танків та 34 артилерійські установки

Російсько-українська війна триває й тільки протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 1350 загарбників.

За даними Генштабу, загальні втрати російських окупантів на українській землі вже досягли позначки в 681 580 осіб. Також, українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки:

танків ‒ 9079 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 18199 (+24);

артилерійських систем – 19623 (+34);

РСЗВ – 1234 (+2);

засоби ППО ‒ 981 (+2);

літаків – 369(+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17404 (+71);

крилаті ракети ‒ 2625 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0).

Крім того, Сили оборони знищили 27 111 (+77) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн окупантів, та 3499 (+20) спеціальної техніки загарбників. Також у Генштабі відзначили, що змінили загальну кількість крилатих ракет, які втратив ворог.

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"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", – пояснили в Генштабі.

Російсько-українська війна: важливі новини

Напередодні журналісти The Guardian повідомили, що окупанти можуть відправити північнокорейські підрозділи для штурмів Донецької області вже взимку. Водночас аналітики вважають, що війська з КНДР можуть залучати і до тренувань.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни переконані, що Путін боїться реакції Південної Кореї на відправку військ КНДР до України. На думку експертів, Росія намагається досягти певної прихильності Південної Кореї, аби Сеул не посилив свою політику щодо підтримки України.

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