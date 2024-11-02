Наші захисники знищили 8 танків, 37 артсистем та десятки одиниць іншої техніки.

Збройні сили України у перший день листопада знешкодили на фронті 1270 солдат окупаційної армії.

Як повідомляє Генштаб Сил оборони, загалом Росія втратила на війні в Україні вже 697 680 військовослужбовців. Крім того, було спалено тисячі одиниць техніки та озброєння, зокрема:

танків ‒ 9170 (+8);

бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17);

артилерійських систем – 20076 (+37);

РСЗВ – 1244 (+0);

засоби ППО ‒ 994 (+0);

літаків – 369(+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28):

крилаті ракети ‒ 2628 (+0):

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0).

Водночас ЗСУ знищили 28114 (+76 за добу) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3583 (+4) одиниць спеціальної техніки.

Відео дня

Війна в Україні - останні новини

За останніми даними DeepState, російські загарбники окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області, просунулися в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.

Як пише New York Times, Україні вистачить солдатів ще максимум на рік війни. У вересні видання The Wall Street Journal написало, що в конфіденційній українській оцінці, зробленій на початку року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000 осіб, а поранених - 400 000. Однак згодом український президент Володимир Зеленський спростував ці дані, заявивши, що цифри набагато менші.

Вас також можуть зацікавити новини: