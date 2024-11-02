Збройні сили України у перший день листопада знешкодили на фронті 1270 солдат окупаційної армії.
Як повідомляє Генштаб Сил оборони, загалом Росія втратила на війні в Україні вже 697 680 військовослужбовців. Крім того, було спалено тисячі одиниць техніки та озброєння, зокрема:
- танків ‒ 9170 (+8);
- бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17);
- артилерійських систем – 20076 (+37);
- РСЗВ – 1244 (+0);
- засоби ППО ‒ 994 (+0);
- літаків – 369(+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28):
- крилаті ракети ‒ 2628 (+0):
- кораблі /катери ‒ 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0).
Водночас ЗСУ знищили 28114 (+76 за добу) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3583 (+4) одиниць спеціальної техніки.
Війна в Україні - останні новини
За останніми даними DeepState, російські загарбники окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області, просунулися в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів.
Як пише New York Times, Україні вистачить солдатів ще максимум на рік війни. У вересні видання The Wall Street Journal написало, що в конфіденційній українській оцінці, зробленій на початку року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000 осіб, а поранених - 400 000. Однак згодом український президент Володимир Зеленський спростував ці дані, заявивши, що цифри набагато менші.