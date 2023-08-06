В Україні ввели нову відзнаку для захисників неба під назвою "Хрест Повітряних Сил".
Як повідомил у Military Media Center, зенітно-ракетні, радіотехнічні війська та авіація - це ангели-охоронці українського неба. "Це Сили, внесок яких в Перемогу визначається тисячами збитих ракет, дронів та знищених окупантів", - йдеться у повідомленні.
Медаллю "Хрест Повітряних Сил" будуть нагороджуватися військовослужбовці та працівники Повітряних сил ЗСУ за:
- бездоганну службу, старанність, розумну ініціативу;
- високі особисті досягнення у службовій діяльності;
- відмінні особисті показники у бойовій підготовці;
- видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що у разі повторного нагородження вручається металеве зображення ромбічного знака "Зоря" жовтого металу, яке розміщується на стрічці медалі. "Загальна кількість нагороджень не має перевищувати трьох разів", - уточнюється в повідомленні.
Нові нагороди в Україні
В Україні час від часу з'являються нові нагороди для наших захисників. Так, президент Володимир Зеленський доручив створити в Україні нову державну нагороду з гучною назвою "Національна легенда України".
А 28 липня в Україні вперше вручили медаль "Хрест Медичних сил". Зокрема, міністр оборони України Олексій Резніков нагородив військових медиків новою відзнакою - медаллю "Хрест Медичних сил".