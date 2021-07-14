Претендентами на нову відзнаку стануть люди, які зробили внесок у становлення незалежної України та розвиток національної економіки і науки

Президент Володимир Зеленський доручив створити в Україні нову державну нагороду з гучною назвою "Національна легенда України".

Відповідний указ глава держави підписав 14 липня.

Отримати відзнаку громадяни зможуть за:

видатний особистий внесок у становлення незалежної України, зміцнення її державності, захист Вітчизни та служіння українському народові;

розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я й активну благодійну та громадську діяльність.

Дизайн нагороди оберуть за результатами Всеукраїнського конкурсу - його проведе Кабмін. Зеленський чекає, що проекти малюнків йому представлять до 9 серпня.

Виготовлятиме саму медаль і атрибути до неї Держуправління справами України за участю Нацбанку.

Раніше цьогоріч Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного жіночого дня присвоїв державні нагороди 109 видатним українкам, серед яких було чимало спортсменок - переможниць чемпіонатів.

А в травні він нагородив медалями 15 воїнів-піхотинців за самовіддані дії, виявлені при захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, та зразкове виконання військового обов'язку.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Станислав Кожемякин