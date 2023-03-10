Нагороду з рук президента отримала мати Героя України.

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив Героя України, легендарного командира Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі" "Хрестом бойових заслуг".

Як повідомив президент у Telegram, посмертну відзнаку він особисто вручив матері воїна під час церемонії прощання у Києві 10 березня.

"Боляче втрачати наших героїв. Хоробрих, сміливих, сильних. Вірних собі і державі. Передав матері "Да Вінчі" Оксані Коцюбайло відзнаку "Хрест бойових заслуг", якою посмертно удостоєно її сина. Ніколи не забудемо. І будемо завжди вдячні. Вічна пам'ять", - написав Зеленський.

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Президент також показав короткий пам'ятний ролик прощання з легендарним Героєм України.

Легендарний "Да Вінчі": Україна прощається з Героєм

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 березня, у Києві прощаються з Героєм України, легендарним командиром Дмитром Коцюбайлом, відомим за позивним "Да Вінчі".

Панахида за загиблим українським воїном відбулася у Михайлівському соборі. Згодом із Героєм прощалися на Майдані Незалежності. Віддати шану воїну прийшли тисячі українців. Попрощатися з легендарним "Да Вінчі" прийшла й прем'єрка Фінляндії Санна Марін.

Герой України Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня у бою під Бахмутом. Про загибель "Да Вінчі" сповістив президент Зеленський. Він загинув на бойовій позиції, залишившись під час обстрілу разом зі своїми бійцями.

Дмитро Коцюбайло - перший доброволець, який прижиттєво отримав звання Героя України. "Да Вінчі" воював з 18 років і повернувся на фронт навіть після важкого поранення. У 21 рік став наймолодшим командиром роти, до останніх днів він керував підрозділом "Вовки Да Вінчі".

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