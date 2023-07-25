За її словами, за усіма законами військової науки ЗСУ взагалі не могли йти у контрнаступ.

За час контрнаступу українські бійці здійснили військові дива, які увійдуть у підручники.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, контрнаступ відбувається для українських воїнів в обставинах, які військова наука вважає неприйнятними для наступальних операцій.

Маляр наголосила, що воїни наступають в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей. В той час, як наступ вважається можливим коли навпаки. Разом з тим, наші війська просуваються.

"І питання треба ставити насамперед не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт - рухаємось вперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога - є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців", - зазначила Маляр.

Окремо вона зазначила, що у ЗСУ безпецедентно низький рівень втрат для наступальної фази. У окупантів вони значно вищі.

"У нас повинно бути за усіма статистиками і методиками більше втрат, ніж у сторони, що обороняється. А у нас їх не те, що менше... У нас на Бахмутському напрямку у 8-9 менші втрати, на Таврійському напрямку - у 5,3 рази менші. Це речі, які вивчатимуть науковці", - сказала Маляр.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Аналітики американського центру вивчення війни назвали три причини, чому літній контрнаступ українських сил не може бути швидким. Росіяни мали час на перегрупування та підготовку до неминучої операції ЗСУ зі звільнення територій. Через це українські воїни наразі стикаються з підготовленими оборонними російськими позиціями, серед яких масивні мінні поля та ешелоновані польові укріплення.

У США стурбовані повільним контрнаступом. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що контрнаступ ЗСУ тільки почався і продовжиться ще декілька місяців.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков уточнив, що український контрнаступ відстає від графіка, але в цілому йде згідно з планом.

За словами експертів, вже звільнили близько 45% територій, які перебували під російською окупацією, якщо рахувати разом з Кримом. Без урахування півострова, українські бійці вже деокупували близько 61% територій.

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