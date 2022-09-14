Після успішної контрнаступальної операції Збройних сил України в Харківської області військова допомога Україні, ймовірно, зростатиме.
Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі проекту FREEДОМ.
"Для багатьох це стало приємною несподіванкою - швидкість і успішність контрнаступу на Харківщині. І звичайно ж, це вітають. Мені здається, що це ще й надихає ті країни, які найбільше сумнівалися в тому, яку підтримку необхідно надавати Україні. Зараз вже очевидно, що ЗСУ ефективно використовують за призначенням ті системи озброєння, які надаються", - говорить експерт.
Мусієнко зазначив, що Україні дуже важливо зараз зосередитися і давати зрозуміти партнерам, що нам необхідно збільшення підтримки по авіації, по засобах ППО і артилерії, танкам, бронемашинам, для того, щоб підтримувати контрнаступ і деокупацію української території.
"Все більше країн впевнені в Україні і все більше країн хочуть розділити успіх, який зараз демонструють ЗСУ на полі бою, приєднавшись в той чи інший спосіб, надавши військову летальну і не летальну допомогу, щоб засвідчити свою підтримку", - говорить він.
За його словами, закінчення війни в інтересах не тільки України, а й інших країн, тому вони повинні поставляти більше зброї.
Нагадаємо, після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині деякі партії Бундестагу (Німеччина) вимагають від уряду Німеччини посилити підтримку України зброєю.