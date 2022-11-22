Німеччина вважала за краще швидку поразку України, ніж тривалу війну.

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, як європейські країни реагували на перспективу вторгнення Російської Федерації в Україну.

Як заявив Джонсон в інтерв’ю CNN Portugal, Франція "заперечувала" можливість нападу РФ. Натомість німецький уряд спочатку вважав за краще швидку військову поразку України, ніж тривале протистояння.

Він додав, що ставлення держав до повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого було дуже різним. Проте згодом європейські країни об'єдналися навколо України і надають їй непохитну підтримку дотепер.

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"Ця подія була величезним шоком... Ми бачили, як стягуються батальйонні тактичні групи Росії, але різні країни мали дуже різні погляди на це. На певному етапі німецька позиція полягала в тому, що коли таке станеться, то це буде катастрофа, але було б краще, якби все це швидко закінчилося", – розповів Джонсон.

За словами екс-премʼєр-міністра Великої Британії, Німеччина посилалася на "всілякі економічні обґрунтування" такого бачення. При цьому "французи все заперечували аж до останнього моменту".

Крім того, Джонсон розкритикував реакцію Італії на загрозу російського вторгнення. Він зазначив, що уряд країни на чолі з уже екс-прем’єром Маріо Драгі "на початковому етапі просто сказав, що вони не зможуть підтримати позицію, яку ми займали", через їхню величезну залежність від російських енергоресурсів.

При цьому після лютневого нападу на Україну ставлення до Росії у світі змінилося. Світ також переконався, що з Путіним не можна вести переговори. Джонсон додав, що відтоді "ЄС виконав блискучу роботу" у своєму протистоянні з РФ.

"Після всіх моїх тривог... я віддаю належне тому, як діяв Євросоюз. Вони були єдині. Санкції виявилися жорсткими", – зауважив Джонсон.

Водночас він наголосив, що Зеленський показав себе як "абсолютно видатний" лідер.

"Він дуже хоробрий хлопець. Я думаю, що історія цього конфлікту була б зовсім, зовсім інша, якби його там не було", – заявив Джонсон.

Війна в Україні: роль Бориса Джонсона

Борис Джонсон на посту премʼєра Британії запамʼятався українцям непохитною підтримкою українського народу на початку протистояння. Крім того, він чи не одним із найперших відвідав Київ після початку російського вторгнення.

У серпні 2022 року під час візиту до України Борис Джонсон зазначив, що не можна проводити переговори з ведмедем, який їсть вашу ногу, говорячи про можливість переговорів із РФ. Також британський прем'єр виступив проти намагань певних іноземних лідерів зберегти обличчя Путіну.

Проте Джонсон не припинив підтримувати Україну і після того, як пішов з посади британського премʼєра. Наприкінці жовтня ЗМІ повідомили, що Борис Джонсон може створити новий фонд для підтримки України та відновлення її зруйнованої війною економіки.

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