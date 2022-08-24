Британський прем'єр наголосив, що наразі не час проводити переговори з росіянами, які окупували частину території України.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон метафорично наголошує, що не можна проводити переговори з ведмедем, який їсть вашу ногу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Джонсон сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Зараз не час просувати якийсь неміцний план для переговорів з тими, хто просто у цьому не зацікавлений. Ви не можете проводити переговори з ведмедем, коли той їсть вашу ногу, і ви не можете проводити переговори з вуличним крадієм, який прикував вас до підлоги", - наголосив Джонсон.

Також британський прем'єр проти намагань певних іноземних лідерів зберегти обличчя Путіну.

"І до речі, ми не повинні турбуватися про "приниження" Путіна". Більше ми не повинні турбуватися про приниження ведмедя або вуличного крадія. Все, що має значення, так це відновлення і збереження суверенної цілісності України", - наголосив Джонсон.

Він переконаний, що Україна виграє у війні.

"Історія вчить нас, що коли у країни є мова і ідентичність, почуття гордості і любові до її традицій, а патріотичні відчуття зростають з кожним місяцем і роком, що минають, і якщо така країна бере участь у війні за її існування, - я скажу вам мої друзі, що ця війна завершиться лише в один спосіб: Україна виграє", - наголосив Джонсон.

Він додав, що Британія буде на стороні України.

Раніше під час візиту в Київ Борис Джонсон сказав, що проведення мирних переговорів України з РФ зараз стало б катастрофою для всього світу.

Нагадаємо, РФ без оголошення війні вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Україну підтримали країни Заходу - запровадили проти Росії нові санкції та надали Києву озброєння.

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