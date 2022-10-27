Колишній прем'єр-міністр відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він сподівається створити фонд для допомоги зруйнованій війною Україні.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може створити новий фонд для підтримки України та відновлення її зруйнованої війною економіки.

Про це пише The Daily Telegraph із посиланням на друзів Джонсона.

За їхніми словами, це може бути щось накшталт "Плану Маршалла для України". Друзі британського політика також переконані, що "Борис збере купу грошей" від приватних донорів.

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Колишній прем'єр-міністр відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він сподівається створити фонд для допомоги зруйнованій війною Україні.

Нагадаємо, План Маршалла - це програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни, ініційована держсекретарем США Джорджем Маршаллом у 1947 році. Вона була покликана підняти зруйновану війною економіку Європи.

Борис Джонсон і Україна

Як відомо, Борис Джонсон є великим прихильником України. Будучи прем'єр-міністром Великої Британії, він надавав підтримку нашій державі, а також закликав інші країни не йти на поступки російському диктатору Володимиру Путіну.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Джонсон тричі приїздив до Києва. Під час останнього візиту в якості прем'єра президент Володимир Зеленський вручив Джонсону орден Свободи.

7 липня 2022 року Борис Джонсон оголосив про відставку з посади британського прем'єра. Його з 6 вересня змінила Ліз Трасс, яка в кабінеті Джонсона очолювала Міністерство закордонних справ.

Однак уже 20 жовтня, усього після 45 днів перебування на посаді, Ліз Трасс пішла у відставку. Одним із можливих кандидатів на посаду голови Консервативної партії і, відповідно, прем'єр-міністра називали Бориса Джонсона, але він оголосив, що не висуватиме своєї кандидатури.

25 жовтня Трасс офіційно перестала бути прем'єром після аудієнції з королем Чарльзом III. Цього ж дня Ріші Сунак став прем'єр-міністром Великої Британії.

Видання Financial Times, посилаючись на союзників і друзів Джонсона, повідомило, що колишній британський урядовець зосередиться на зміцненні підтримки США для України.

Зокрема, Джонсон хоче з користю використовувати становище, яке він здобув, перебуваючи при владі, в якості однієї з головних рушійних сил Західної підтримки України в її захисті від агресії Росії. За їхніми словами, Джонсон планує проводити більше часу у Вашингтоні, щоб лобіювати подальшу двопартійну підтримку України з боку США.

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