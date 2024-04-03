Також військовий розповів про контингент, який воює з боку ворожої армії.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати російських окупантів в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне, що на Донеччині. Наразі там триває оборона, а інколи й контрнаступ. Про це "Суспільне. Студія" заявив офіцер Легіону Свободи Сергій Воронов.

Він наголосив, що наразі Новопавлівський напрямок є одним із найзапекліших на фронті, адже армія РФ постійно без зупинок штурмує кілька населених пунктів.

"Це стосується Новомихайлівки, Георгіївки, яка стоїть фактично на шляху в бік Курахового. Також це Невельське, Красногорівка, які штурмують з півдня. Це так само стосується Первомайського, де без зупину цілодобово росіяни проводять штурмові дії. Проте Сили оборони активно застосовують в тому числі контратаки для того, щоб задавати якомога більше втрат росіянам і не допускати втрат тих чи інших позицій", - зауважив військовий.

Сергій Воронов зазначив, що загарбники продовжують використовувати тактику роботи "двійками", а саме розбігаються по дві людини та намагаються непомітно пройти повз позиції ЗСУ.

"Ця тактика дуже ефективна і дуже широко використовується росіянами, зокрема, біля населених пунктів. З того, що залишилося від населених пунктів, оскільки самі населені пункти фактично стерті вщент. Вони активно використовують цю тактику, проте такого великого результату їм вона поки не приносить", - додав офіцер.

За його словами, наразі на цьому напрямку з боку РФ воює різноманітний військовий контингент.

"Там дуже різноманітний контингент зараз: від кадрових військових і до "ДНРівських" підрозділів, які є так чи інакше мотивовані та воюють з 2014 року. З таких найбільших, можу сказати, що там "Оплот", "п'ятнашка", "ДНРівський" підрозділ тероборони, ну і дуже-дуже багато кадрових військових, якраз там в тому числі мотострілецьких полків і бригад, які стоять сьогодні по ту лінію фронту", - розповів він.

Водночас військовослужбовець підкреслив, що є ситуації, коли в полон здаються залишки тих підрозділів, які були розбиті на полі бою. Такі окупанти не хочуть воювати, через що і здаються в полон українським воїнам.

"Тут зустрічаються мобілізовані, яких просто військкомати мобілізували, зустрічаються ті, які прийшли за гроші воювати, також дуже багато зустрічаються тих, які хотіли просто вийти з в'язниці. От і вся мотивація нав'язування так званого "русского міра" на українській землі", - підсумував офіцер, відповідаючи на питання про мотивацію російських солдатів.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, у районі Кринок росіяни змінили тактику штурмів. За інформацією Сил оборони півдня України, на Оріхівському напрямку загарбники здійснили чотири штурми, проте безуспішно. Водночас на лівому березі Дніпра, що у Херсонській області, армія РФ трохи змінила тактику своїх дій та намагалася атакувати українських військових більшою кількістю дрібніших штурмових груп.

Водночас офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк заявив, що російські окупанти продовжують наступати на українські позиції, тим самим намагаючись підійти до Часового Яру.

"У них є наказ: взяти місто Часів Яр. Основні зусилля на Бахмутському напрямку вони спрямували саме на це місто. Адже взяття Часового Яру дозволить їм встановити вогневий контроль над Костянтинівкою, частково навіть над Краматорськом. Це панівна висота в цьому регіоні і взяття Часового Яру дасть їм величезну перевагу. Але українські війська не покидають своїх позицій, майже всі штурмові дії росіян не мають повного успіху. Тобто українські війська доволі успішно стримують навалу росіян", - зазначив він.

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