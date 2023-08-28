Наразі ворожа авіаційна активність доволі висока, особливо на південному напрямку, зазначив спікер Повітряних сил.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат наголошує, що російські окупанти намагаються нищити українську економіку і таким чином впливати на психологічний стан українців.

В ефірі телемарафону, говорячи про нічну атаку ворога, він зауважив, що цього разу ворог використав небагато ракет. "Ворог завдав удару. Небагато ракет цього разу… І повітряного, і морського базування. Є також падіння уламків поблизу Кривого Рогу, куди противник спрямував ракети повітряного базування Х-59", - зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що зараз ворожа авіаційна активність доволі висока, особливо на південному напрямку, в акваторії Азовського моря, а також в Херсонській області.

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"Працює ворожа авіація. Тому це теж дуже небезпечно. Як і цієї ночі Х-59 були запущені з літаків Су-34, так само може бути і подальше використання цих ракет у південних та східних областях", - зауважив речник.

На запитання, про що свідчить використання ворогом невеликої кількості ракет, порівняно з масованими обстрілами, але вже дві ночі поспіль, Ігнат зазначив, що в окупантів є свої завдання та цілі, об’єкти, які вони намагаються уразити та знищити.

"Ворог поступово, методично тримає Україну в напрузі, тримає (в напрузі - УНІАН) наші Сили оборони і український народ, знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Ми бачили це з портами на Одещині та в інших регіонах. Зерно, інше продовольство. От обличчя Росії, яка влаштувала тут не один голодомор. Зараз вона продовжує цю роботу", - сказав Ігнат.

Він додав, що минулого року це була енергетика, а зараз - продовольчий сектор. "Ворог намагається нищити нашу економіку і таким чином впливати на взагалі психологічний стан нашого народу", - зауважив речник.

Важливі новини - війна проти РФ триває, і це треба знати

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 28 серпня, начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зауважила, що через дефіцит ракет ворог використовує тактику їх "блукання". Так, російські загарбники застосовують економніший підхід, але усе одно кожна ракета несе загрозу.

Варто зазначити, що станом на 28 серпня українським воїнам вже вдалося ліквідувати 1 415 крилатих ракет супротивника.

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