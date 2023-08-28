У Чорному морі залишається один ракетоносій.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що через дефіцит ракет ворог використовує тактику їх "блукання". Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо нічної атаки російських окупантів по Україні, зокрема щодо запуску ними хибних цілей.

"Ця тактика вже практикувалася окупантами. І вони, вочевидь, намагаються в такий спосіб компенсувати зараз деякий дефіцит ракет, який відчувають. Тому що використання в тій кількості, яку вони зазвичай "пропонували", скажімо так, Україні, зараз не спостерігається", - зауважила речниця.

Так, додала вона, загарбники застосовують економніший підхід, але усе одно кожна ракета несе загрозу.

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"І цього разу теж тактика була використана приблизно така сама, з блуканням ракет, з намаганням обійти маршрути і можливі місця ураження їх", - сказала Гуменюк.

На запитання щодо загрози від ворога з моря, вона констатувала, що ця загроза залишається. "Азовське море зараз не несе ракетоносіїв. Ракетоносій один: в Чорному морі продовжує чергування саме той, який і був застосований під час ракетної атаки, – фрегат "Адмірал Ессен". Він був споряджений вісьмома ракетами і щонайменше половина ще залишається в його використанні", - розповіла речниця.

Вона також зауважила, що хоч ворог і використовує переважно нічний час, і саме той, який є максимально складним для людського організму, але тактика окупантів вже зрозуміла та передбачувана.

Ракетна атака по Україні сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 28 серпня Росія запустила по Україні крилаті ракети "Калібр". Сигнал повітряної тривоги лунав у більшості областей України.

Російські окупанти вдарили по Полтавській області. Сталося влучання у промисловий об’єкт. Унаслідок атаки загинуло двоє людей, а ще п’ятеро постраждали.

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