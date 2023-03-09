Рано вранці Україну атакували відразу 81 ракетою і 8 безпілотниками.

Командування Повітряних сил ЗСУ показало уламки крилатих ракет, які українські зенітники збили в ході масованого ракетного обстрілу сьогодні.

"Уламки російських крилатих ракет "Калібр" та Х-101, збити 9 березня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України", – йдеться в повідомлення.

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Ракетний обстріл 9 березня

Рано вранці російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по об'єктах української енергетики. Згідно з даними Генштабу, було випущено більше 80 ракет, включаючи 48 крилатих.

Удари наносилися по всій території України, але в підсумку більше всіх постраждав Харків, по якому агресор бив невразливими для перехоплення ракетами С-300. Місто на півдня залишилося без світла, води та опалення.

В ході обстрілу росіяни влучали не тільки по об'єктах енергетики, а й по житлових будинках. Так, у Львівській області російська ракета влучила в житлову зону, внаслідок чого четверо громадян загинули.

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