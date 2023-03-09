В області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Цієї ночі російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Харкову та Харківській області. Зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, в Харкові пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. "У смт Пісочин Харківського району ворожа ракета влучила в подвір'я приватного будинку, пошкоджено декілька житлових будинків. Дві літні жінки отримали легкі поранення. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці", - уточнив очільнк ОВА.

Ще одна ракета в Пісочині впала на відкритій місцевості в болото.

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У смт Слобожанське Чугуївського району ракета пошкодила теплиці овочевої фабрики.

"Тривають роботи з ліквідації наслідків влучань. На місці працюють усі екстрені служби", - зазначив Синєгубов.

Також він додав, що окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Вовчанськ та інші населені пункти. Пошкоджені будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти систематично обстрілюють Харківську область. Особливо страждають від ударів окупантів прикордонні район області. Так, 5 березня окупанти двічі вдарили по Куп'янську, внаслідок чого були пошкоджені об'єкт транспортної інфраструктури, житлові будинки, господарські споруди, загинула одна людина. А 6 березня росіяни обстріляли селище Козача Лопань, унаслідок атаки були пошкоджені ліцей та житлові будинки, електро- та газомережі.

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