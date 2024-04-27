У Генштабі додали, що протягом доби відбулося 94 бойових зіткнення.

Українські військові продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Як йдеться у зведенні Генштабу, за добу авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника. "Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 1 складу боєприпасів, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника", - йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі додали, що протягом доби відбулося 94 бойових зіткнення. Зокрема, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Відео дня

На Лиманському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Греківка та Серебрянське лісництво Луганської області; Терни та південніше Зарічного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської та Новий, Виїмка, Спірне, Іванівське і Кліщіївка Донецької областей.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 3 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Війна в Україні: новини

На початку квітня українські оператори безпілотників були вражені, помітивши на полі бою біля Красногорівки російський танк Т-72 із металевим дахом на корпусі та башті. Неймовірно, але цей мутант виявився вдалою знахідкою для росіян. Однак лише на короткий час, пише Forbes.

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