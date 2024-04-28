РФ змогла прорвати фронт через помилку у ротації ЗСУ.

Помилка ЗСУ дозволила російським окупантам просунутися й захопити значні частини села Очеретине без опору, повідомляє Business Insider.

Як зазначається, йдеться про помилку у ротації за участю елітної української 47-ї механізованої бригади та 115-ї механізованої бригади на сході від населеного пункту. Однак коли 47-ма відступила, російська 30-та мотострілецька бригада атакувала, скориставшись розривом, залишеним незапланованим прибуттям 115-ї.

"Різке просування росіян стало можливим через те, що окремі підрозділи просто відвалилися. Сподіваюся, їх перекваліфікують у десантники", - написав у Facebook командир 47-ї Микола Мельник, який втратив ногу під час літнього наступу.

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Водночас речник 115-ї бригади Вадим Чорний заявив Financial Times , що ці звинувачення "не відповідають дійсності", а сам підрозділ "не відмовився від своїх позицій". При цьому Мельник наголошує, що саме 47-ма бригада зупинила просування росіян, бо знову повернулась у бій.

"Дірки забивали ті, хто планував відпочити. 47-ма бригада повертається до роботи. Ще місяць, і це буде рік без ротації", - обурився командир.

Бої за Очеретине - останні новини

Як свідчать дані Ukrainian Deep State, російські війська захопили значні частини села. Крім того, ворог окупував Бердичі та просунувся у Кислівці. Крім того, тривають бої у Красногорівці та Новокалиновому.

Російським окупантам вдалося прорватися та закріпитися Очеретиному на Донеччині, підтвердив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

У Forbes зазначали, що українці "майже напевно" втратять кілька сіл навколо Очеретиного.

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