П'ятеро російських окупантів було ліквідовано, ще дев'ять поранено.

Минулої доби українські прикордонники відбили чотири ворожі штурми міста Бахмут, знешкодивши 14 окупантів. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

"Загони ПВК "Вагнер" планували непомітно наблизитися до опорних пунктів і прорвати рубіж оборони. Проте натомість відчули зосереджений вогонь від наших захисників. Окупанти розбіглися по руїнах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що п'ятеро російських окупантів було ліквідовано, ще дев'ять поранено.

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Війна в Україні - ситуація в Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, українські військові вважають, що зараз росіяни атакують Бахмут "за інерцією", але захопити місто вже не зможуть. Нинішні дії росіян на цьому напрямку не тягнуть на стратегічну наступальну операцію.

В Інституті вивчення війни зазначають, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готується виправдовувати перед російською аудиторією поразку його найманців у боях на Бахмутському напрямку. Зокрема, він лякає росіян масштабним наступом ЗСУ.

Експерти ISW також не знайшли візуальних доказів тверджень російських загарбників про окупацію низки об'єктів у Бахмуті. Також неправда й те, що Росія нібито окупувала 70%. За словами аналітиків, станом на 8 березня РФ займала 50% Бахмута і відтоді сили РФ значно не просунулись.

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