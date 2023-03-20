Протягом доби відбито майже 70 атак ворога.

Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. При цьому епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби наші захисники відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Зокрема, на Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії у районі населених пунктів Новоселівське, Кремінна та Білогорівка.

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На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійсненив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Бердичів та Мар’їнки.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На полігонах республіки Білорусь триває підготовка підрозділів територіальних військ Збройних Сил Російської Федерації. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

У Генштабі зазначають, що минулої доби РФ продовжувала застосовувати тактику терору проти цивільного населення України - обстрілювала населені пункти, об’єкти критичної інфраструктури.

Загалом за добу російські окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

У Генштабі зазначають, що вірогідність ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронті станом на 19 березня - що відомо

Українські прикордонники відбили чотири ворожі штурми Бахмута, знешкодивши 14 окупантів - п'ятеро росіян ліквідовали, а ще дев'ять поранено. Зазначається, що до штурму вдалися члени ПВК "Вагнер".

Загалом загарбники безуспішно намагалися наступати на п'ятьох напрямках, проте захисники України відбили ворожі атаки.

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