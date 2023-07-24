Наші сили оборони водночас продовжують знищувати ворожу техніку та пункти управління.

Майже 60 авіударів завдав ворог від початку доби по Україні, а також здійснив один ракетний удар та низку з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

В результаті цих атак є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки та інша інфраструктура.

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"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - попереджає Генгтаб.

Водночас авіація Сил оборони України за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Протягом доби нашими захисниками було знищено три ударних БпЛА противника типу "Шахед-136", - інформує Генштаб.

При цьому підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Війна в Україні - ворог зазнає значних втрат

Як повідомляв УНІАН, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 242,6 тис. особового складу своїх військ. Також знищено майже 32 тисячі одиниць військової техніки та озброєння окупантів.

Сьогодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що зокрема на Таврійському напрямку за останню добу українські захисники завдали окупантам серйозних втрат - вбито та поранено майже дві роти російських солдат та знищено 20 одиниць військової техніки противника.

При цьому ворог останнім часом вдався до активізації терористих ударів по мирних населених пунктах України, особливо півдня. Численні жертви й значні руйнування є в Одессі.

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