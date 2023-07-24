Ліквідовано дві роти окупантів та 20 одиниць техніки.

Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів на Таврійському напрямку та за останню добу завдали їм серйозних втрат.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Телеграм-каналі, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Також він зазначив, що було знищено 20 одиниць військової техніки противника, зокрема, танк, 5 ББМ, 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", БПЛА "Supercam", БПЛА "Орлан-30" та автомобільна техніка.

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Крім того, українські бійці знищили три склади боєприпасів ворога.

Росія продовжує зазнавати значних втрат на війні в Україні

Загальні бойові втрати окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення становлять понад 242,6 тис. осіб, з них 660 - за минулу добу.

Лише за минулий тиждень українські військові знищили ще понад 3,6 тис. російських окупантів та понад 240 танків, броньованих машин і одиниць артилерії ворога.

А українські безпілотники з "Армії дронів" протягом минулого тижня знищили 101 одиницю техніки росіян на мільйони доларів.

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