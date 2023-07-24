Одеситка сказала, що окрім вікон майже нічого не зруйнувало в її помешканні, натомість у сусідів від вибуху постраждали стіни.

Вночі на 23 липня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Одесі, веаслідок якої сильно постраждав центр міста, який є частиною спадщини ЮНЕСКО.

Одеситка Наталя, яка живе в одному з пошкоджених будинків в центрі міста, розповіла, що прокинулася не від тривоги, а від вибухів, які лунали десь далеко, пише НВ.

"Тривоги цієї ночі я просто не чула. Я почула вибухи і почала збиратися. З того моменту, як я почала збиратися, це десь десять хвилин, поки зібралася, підняла чоловіка, шукала кішку, пролунали великі вибухи", - розповіла жінка.

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Одеситка сказала, що окрім вікон майже нічого не зруйнувало в її помешканні, натомість у сусідів від вибуху постраждали стіни.

"Були вибух за вибухом. Не було якоїй перерви, як вони роблять. Це була прям масова така атака", - розповіла жінка.

Вона запевняє, що за весь час Одеса так часто і так масивно не страждала.

"І коли ти це бачиш поряд, і не тільки бачиш, а і відчуваєш на собі, ти відчуваєш хвилю, яка тебе до стінки штовхає, і як плінтуса летять, двері вилітають. Так, це дуже лякає", - сказала Наталя.

Вона запевнила, що серед її сусідів ніхто не зазнав сильних ушкоджень та обійшлися майже без травм, тільки у декого порізало ноги.

Атаки РФ на Одесу - деталі

У ніч на 23 липня російські військові завдали масованих ракетних ударів по середмістю Одеси. Зокрема, по історичному центру, який включено до списку ЮНЕСКО.

За відомостями правоохоронців, загалом постраждали 22 особи, і загинув чоловік, 1974 року народження. Міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що чоловіка посікло осколками.

В охоронній зоні ЮНЕСКО зафіксовані пошкодження 28 будинків-пам’яток архітектури, що постраждали від ракетної атаки РФ по середмістю Одеси у ніч на 23 липня.

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