Аналітики назвали дві основні причини, які спричинили таку ситуацію.

Окупанти активно просуваються на фронті і за серпень-вересень захопили у 5,5 разів більше території, ніж за весь 2023 рік.

Таку оцінку оприлюднили аналітики проєкту UA War Infographics. Вони зазначили, що за перші півроку окупанти могли захоплювати максимум по 200 кв км на місяць. Але вже в серпні ця цифра становила 351 захоплений кв км, а у вересні - 468 кв км.

Аналітики зауважили, що головними причинами цього є дефіцит зброї у ЗСУ та зміна тактики російських окупантів. Зокрема, у штурмах ворог почав масово використовувати багі та мотоцикли.

Відео дня

Війна в Україні: новини

Окупанти увійшли в Торецьк і просуваються до його центру, а також домоглися невеликих успіхів уздовж лінії, яка тягнеться від Торецька до Вугледара. Запеклі бої в цьому районі, на думку австрійського військового аналітика Франца-Штефана Гаді, відображають давню мету Кремля захопити всю Донецьку область, яку він уже частково контролює. "Очевидно чого прагнуть росіяни, тому саме тут відбуваються найзапекліші бої", - сказав він.

Однак, окупанти все ще далекі від захоплення всієї Донецької області. Наразі Кремль контролює близько двох третин області.

Вас також можуть зацікавити новини: