За словами військових аналітиків, ця тактика приносить величезну вигоду Кремлю, даючи йому можливість повністю захопити Донецьку область у майбутньому.

Окупанти увійшли в Торецьк і просуваються до його центру, а також домоглися невеликих успіхів уздовж лінії, яка тягнеться від Торецька до Вугледара, наблизившись до кількох стратегічно важливих міст і селищ.

Запеклі бої в цьому районі відображають давню мету Кремля захопити всю Донецьку область, яку він уже частково контролює. "Очевидно чого прагнуть росіяни, тому саме тут відбуваються найзапекліші бої", - сказав австрійський військовий аналітик Франц-Штефан Гаді, пише New York Times (NYT).

Однак, як зазначає NYT, росіяни все ще далекі від захоплення всієї Донецької області. Наразі Кремль контролює близько двох третин області. "Щоб захопити третину, що залишилася, йому потрібно прорвати кілька українських оборонних ліній траншей і протитанкових ровів і пробитися через густонаселені міські центри - виснажлива боротьба, яку, на думку офіційних осіб США, російська армія не зможе успішно вести в короткостроковій перспективі", - написало видання.

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Однак повільне, але впевнене просування окупантів на Донеччині від початку року дало змогу Кремлю захопити або поставити під загрозу кілька українських бастіонів, які відіграють ключову роль в обороні України в цьому районі, оскільки вони щільно укріплені та розташовані на вигідній місцевості, наприклад, на височинах. За словами військових аналітиків, ці успіхи приносять величезну вигоду Кремлю, даючи йому можливість повністю захопити область у майбутньому.

Наприклад, падіння міста Торецьк на вершині пагорба дало б змогу росіянам просуватися автодорогою, що з'єднує кілька міст, які утворюють головний пояс оборони України в тій частині Донецької області, яку вона все ще контролює. Перекриття дороги значно ускладнило б логістику ЗСУ в цьому районі.

NYT зазначило, що на південний захід від Торецька російські війська розширюють виступ, який вони прорізали в обороні ЗСУ, просуваючись до стратегічного міста Покровськ - залізничного і дорожнього вузла. Замість того щоб безпосередньо атакувати Покровськ, який захищений кількома лініями траншей і протитанкових ровів, окупанти намагаються обійти його з флангу, захопивши менш укріплену територію на півдні.

Пасі Паройнен, військовий експерт фінської Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки поля бою і кадри бойових дій, сказав, що ЗСУ не мають сильних оборонних ліній на південь від Покровська, що дало змогу РФ вийти на прорив і захопити там за 14 днів кілька селищ.

"Для Росії мало б сенс спробувати оточити Покровськ із півдня", - сказав Паройнен.

Крім того, і Паройнен, і Гаді заявили, що росіяни все частіше використовують тактику оточення, щоб змусити ЗСУ відступити. Вони прориваються через слабкі місця в українській обороні і захоплюють вузькі смужки землі, щоб сформувати кліщі навколо українських позицій, перш ніж затягнути петлю, сказали вони.

Таким чином окупанти тепер частково досягли успіху у формуванні таких кліщів навколо Селидового, неподалік від Покровська. Видання зазначило, що його захоплення полегшило б спроби росіян обійти Покровськ із флангу.

Ситуація в районі Торецька

7 жовтня речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що окупанти увійшли на східну околицю міста. Станом на 8 жовтня росіянам вдалося дійти до шахти "Центральна".

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов порівнює російську тактику з битвою за Бахмут, коли окупанти просувалися ціною значних втрат живої сили.

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