Наведені дані стосуються тільки підтверджених випадків, фактичне число загиблих і постраждалих може бути більшим.

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України за підрахунками ООН загинули 1793 мирних жителі.

Про це йдеться в повідомленні управління верховного комісара ООН з прав людини.

За інформацією ООН станом на 9 квітня 2439 осіб отримали поранення.

Серед 1793 убитих - 458 чоловіків, 294 жінки, 27 дівчаток і 46 хлопчиків, а також 69 дітей і 899 дорослих, стать яких поки невідома. Серед 2439 поранених - 279 чоловіків, 213 жінок, 47 дівчаток і 46 хлопчиків, а також 136 дітей і 1718 дорослих, стать яких поки невідома.

Наведені дані стосуються тільки підтверджених випадків, фактичне число загиблих і постраждалих може бути більше.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Станом на 6 квітня 2022 року в ООН підтвердили 1,5 тисячі жертв повномасштабної війни в Україні

Вас також можуть зацікавити новини:

У Чорноморську Одеської області пролунав вибух

Українські війська відбили 7 ворожих атак на Донбасі

Пентагон підтвердив, що саме Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську