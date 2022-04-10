З початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України за підрахунками ООН загинули 1793 мирних жителі.
Про це йдеться в повідомленні управління верховного комісара ООН з прав людини.
За інформацією ООН станом на 9 квітня 2439 осіб отримали поранення.
Серед 1793 убитих - 458 чоловіків, 294 жінки, 27 дівчаток і 46 хлопчиків, а також 69 дітей і 899 дорослих, стать яких поки невідома. Серед 2439 поранених - 279 чоловіків, 213 жінок, 47 дівчаток і 46 хлопчиків, а також 136 дітей і 1718 дорослих, стать яких поки невідома.
Наведені дані стосуються тільки підтверджених випадків, фактичне число загиблих і постраждалих може бути більше.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
Станом на 6 квітня 2022 року в ООН підтвердили 1,5 тисячі жертв повномасштабної війни в Україні
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